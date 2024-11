Toerisme Colombiaance influencer (9,4 miljoen volgers) deelt beelden Curaçao Maarten Schakel 21-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De bekende Colombiaanse influencer Andrea Valdiri heeft tijdens een vakantie op ons eiland diverse beelden van Curaçao op haar social media accounts gedeeld. Miss Colombia 2015 is met 9,4 miljoen volgers op Instagram één van de meest gevolgde ‘influencers’ in haar thuisland.

Valdiri (33) is behalve een voormalig beautyqueen en influencer ook zangeres, actrice en fitnessmodel. Op de foto’s die ze deelt op haar sociale media is onder andere het Avila hotel te zien, Chill Beach Bar en de Handelskade. De Colombiaanse schone is erg enthousiast over haar verblijf, niet eens heel ver van huis. Ze komt uit Baranquilla.

Ook de Handelskade staat er goed op

Niet op uitnodiging van CTB

Bezoeken van dergelijke online bekendheden zijn belangrijk voor het eiland, omdat deze bezoekers een groot bereik hebben en daarmee veel bekendheid kunnen geven aan Curaçao als vakantiebestemming. Soms worden deze gasten op uitnodiging van het Curaçao Tourist Board gehaald. Navraag leert dat Andrea Valdiri niet op uitnodiging van het CTB of het Avila Beach Hotel op ons eiland was, maar volledig op eigen initiatief.

Soms sponsoren hotels of airlines dit soort bekendheden in ruil voor exposure, op hun initiatief danwel op initiatief van de influencer zelf. Andrea Valdiri, luierend op de ballustrade van het Avila hotel, met het voormalig Plaza hotel op de achtergrond

