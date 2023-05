Colombiaanse marine onderschept grootste drugsonderzeeër ooit met drie ton cocaïne

BOGOTA – De Colombiaanse marine heeft de grootste narco-onderzeeër tot nu toe onderschept in de Stille Oceaan. Aan boord van het dertig meter lange vaartuig werd een lading van drieduizend kilo cocaïne aangetroffen, met een geschatte straatwaarde van honderd miljoen euro.

Het opmerkelijke schip, dat net onder het wateroppervlak vaart, was op weg naar een onbekende locatie in Midden-Amerika. Volgens bronnen zou het vaartuig deel uitmaken van een drugssmokkelroute richting de Verenigde Staten. De drie opvarenden, Colombianen van 45, 54 en 63 jaar oud, zijn in hechtenis genomen. Ze beweren gedwongen te zijn geweest de reis te maken door een drugskartel.

Het schip is versleept naar Buenaventura waar de drugs in beslag zijn genomen. De Colombiaanse marine heeft sinds 1993 228 van dergelijke drugsonderzeeërs weten te onderscheppen. De onderzeeërs worden ook gebruikt voor transporten over de Atlantische Oceaan naar Europa, een onderneming die niet zonder risico is. #ContundenciaOperacional | En el Pacífico colombiano, en operación conjunta con @FuerzaAereaCol, incautamos el semisumergible de mayor dimensión desde 1993, año en que se incautó el primer artefacto de este tipo.@infopresidencia @mindefensa

Twee maanden geleden werd een onderzeeër ontdekt met 2600 kilo drugs en twee dode lichamen aan boord. De slachtoffers waren bezweken aan motordampen, terwijl twee andere opvarenden ternauwernood overleefden en gearresteerd werden.

