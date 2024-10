Media Colombiaanse media weiden uit over dood landgenote op Curaçao Dick Drayer 11-10-2024 - 4 minuten leestijd

BOGOTA – De Colombiaanse media brengt de berichtgeving uit Curaçao over het overlijden van de Colombiaanse vrouw Leana Consuelo prominent onder de aandacht. Alvarado overleed in Curaçao terwijl ze in handen was van de politie. El Tiempo, El País en Pulzo geven ieder waardevolle informatie en details over het incident.

Leana Consuelo Carbonell Alvarado, een 46-jarige Colombiaanse vrouw, overleed op 2 oktober in het internationale vliegveld Hato in Curaçao, nadat ze werd vastgehouden door de migratieautoriteiten van het eiland. De omstandigheden rond haar dood zijn nog in onderzoek, maar diverse media in Colombia hebben al meer informatie onthuld over haar laatste dagen.

De reis en terugkeer naar Curaçao: Carbonell was volgens de autoriteiten van Colombia op weg van Colombia naar Polen, waarbij ze een overstap maakte in Curaçao en Nederland. Maar volgens El Tiempo werd ze bij aankomst in Warschau geweigerd omdat ze geen retourticket en onvoldoende financiële middelen kon tonen, wat leidde tot haar deportatie via Amsterdam naar Curaçao. Of zij, en onder wiens toezicht zij stond op die terugreis, weten we niet. Wel dat het gedeelte vanaf Schiphol met een Corendon-toestel werd uitgevoerd.

Aankomst in Curaçao en medische complicaties: Eenmaal terug in Curaçao werd Carbonell vastgehouden door de Immigratiedienst op de luchthaven van Hato, een plek waar doorgaans mensen worden vastgehouden die zonder papaieren het eiland proberen binnen te komen. als Colombiaans staatsburger heeft Alvarado geen visum nodig. Hoewel haar situatie er één van deportatie was, niet van illegale immigratie, belandde ze toch in dezelfde faciliteit. Daar begon ze zich niet lekker te voelen en vroeg om medische hulp. Volgens getuigen werd er echter niet tijdig gereageerd op haar verzoek, wat uiteindelijk leidde tot haar overlijden.

Verslag van het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken

Onderzoek naar de dood en reactie van de autoriteiten: De autoriteiten in Curaçao hebben verklaard dat Carbonell een natuurlijke dood stierf, maar een diepgaand onderzoek is volgens Colombiaanse media gaande om de exacte omstandigheden rond haar dood vast te stellen. Justitie in Willemstad zwijgt. De Colombiaanse regering heeft via haar consulaat in Willemstad een formele klacht ingediend bij de Curaçaose autoriteiten en heeft op 7 oktober een officieel verzoek gedaan om meer informatie, zeggen El Tiempo, El País en ook de nieuwsite van Pulzo.

Reactie van de familie en verdere stappen: De familie van Carbonell werd twee dagen na haar dood op de hoogte gebracht. Ze hebben ondertussen stappen ondernomen om haar lichaam te repatriëren naar Colombia, waar vrienden en familie wachten om haar de laatste eer te bewijzen. Het consulaat van Curaçao in Cartagena ondersteunt de familie bij dit proces, volgens El Tiempo en Pulzo.

Terwijl de exacte oorzaak van het overlijden van Leana Consuelo Carbonell Alvarado nog wordt onderzocht, hebben verschillende getuigen kritiek geuit op de manier waarop de autoriteiten in Curaçao met haar situatie zijn omgegaan. Het wachten is nu op de officiële uitkomst van het onderzoek van de Curaçaose politie en migratieautoriteiten, evenals verdere stappen vanuit de Colombiaanse regering.

Statenvragen

Hoewel alle Curaçaose parlementsleden op de hoogte zijn, heeft alleen PNP-Statenlid Gwendell Mercelino schriftelijk vragen gesteld aan verantwoordelijk minister van Justitie Shalton Hato. De zestien vragen van Mercelina richten zich op verschillende aspecten van het incident: de mogelijke nalatigheid van de autoriteiten, de medische zorg die is verleend, en de transparantie van de communicatie rondom de dood van Alvarado. Daarnaast zijn er vragen over de juridische basis van haar detentie en of er internationale normen zijn geschonden.

