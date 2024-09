Buitenland Columbus’ schepen verdwijnen van wapen Trinidad en Tobago Dick Drayer 01-09-2024 - 2 minuten leestijd

Deel van het wapen van Trinidad en Tobago, met de drie schepen van Columbus (CC BY-SA 3.0 - Sodacan - wiki)

Trinidad en Tobago, een klein land voor de kust van Venezuela, heeft besloten het nationale wapen aan te passen. Dat schrijft geschiedenismagazine Historiek. De drie schepen waarmee ontdekkingsreiziger Christopher Columbus eind vijftiende eeuw naar de ‘Nieuwe Wereld’ voer, worden verwijderd van het wapenschild.

Het wapen van Trinidad en Tobago dateert uit 1962 toen het land onafhankelijk werd. Op het zwartrode wapenschild zijn onderaan de drie schepen van Columbus te zien: de Pinta, Niña en Santa María. Met deze schepen kwam Columbus in 1498 aan op het grootste eiland Trinidad, dat de ontdekkingsreiziger ook zijn naam gaf. Trinidad verwijst naar de Heilige Drie-eenheid. Het kleinere eiland noemde Columbus aanvankelijk Bella Forma maar dat werd later veranderd in Tobago, vermoedelijk als verwijzing naar de tabak die op het eiland verbouwd werd.

In de jaren na de ‘ontdekking’ door Columbus, stonden de twee eilanden steeds onder Europees bestuur. Eerst zwaaiden de Spanjaarden er lange tijd de scepter, in 1655 kregen de Nederlanders Trinidad en Tobago kort in handen en vanaf de achttiende eeuw hadden de Britten het er voor het zeggen. Dit laatste duurde voort tot de onafhankelijkheid in 1962 toen het land dus ook het oude wapen kreeg. Port of Spain, hoofdstad van Trinidad en Tobago, 2012 (CC BY-SA 3.0 – Mariordo – wiki)

Koloniale overblijfselen

Het huidige landsbestuur ziet in de schepen van Columbus op dit wapen een verwijzing naar de Europese kolonisatie en wil graag afstand nemen van dergelijke overblijfselen. De huidige premier van de eilandstaat, Keith Rowley, maakte de voorgenomen wijziging afgelopen zondag bekend. Het is de bedoeling dat het wapen voor eind september is aangepast. Op veel briefgeld van Trinidad en Tobago is het oude wapenschild hierna nog wel terug te vinden. Dit geld blijft voorlopig gewoon geldig, maar wordt op termijn ook vervangen.

De komende tijd wordt op de eilanden ook gediscussieerd over de vraag of verschillende beelden, borden en monumenten met een koloniale link verwijderd of aangepast moeten worden.

