Comité Preventie Foltering blijft kritisch op gevangenissen Aruba en Curaçao

WILLEMSTAD – Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke Behandeling of Bestraffing, CPT, blijft bijzonder kritisch over de omstandigheden in de gevangenissen en vreemdelingendetenties op Aruba en Curaçao.

Tijdens het onderzoek in 2022 heeft het CPT de lokale autoriteiten verzocht om de zeecontainers op Aruba en de ‘Illegalen Barakken’ op Curaçao, die gebruikt werden voor vreemdelingenbewaring, te sluiten.

De cellen in de gevangenissen op Aruba en Curaçao werden door het CPT als vuil en vervallen aangemerkt. Veel cellen hadden schimmel op de muren en de ruimtes waren te klein voor het aantal gevangenen dat erin geplaatst was. Bovendien waren er geen geschikte toiletvoorzieningen voor mensen met een beperking.

Naast de gevolgen van nieuwe wetgeving voor gevangenen, wil het CPT ook dat de slechte behandeling van gevangenen door Curaçaose gevangenbewaarders stopt.

Hoewel CPT de aanzienlijke verbetering van de materiële omstandigheden erkent, herhaalt zij de aanbeveling dat de autoriteiten van Curaçao de nodige stappen ondernemen zodat de cellen enkel voor één persoon worden gebruikt, en dat politiedetentie slechts enkele dagen duurt.

Ook moet de toegang tot natuurlijk licht verbeterd worden. Er moeten maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat er minstens één cel aangepast is voor rolstoelgebruikers.