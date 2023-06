Commandowisseling bij de Curaçao Cooperative Security Location

WILLEMSTAD – Op 14 juni heeft Luitenant-kolonel Ian R. Barta het leiderschap van de Amerikaanse Samenwerkende Beveiligingslocatie (Cooperative Security Location, CSL) in Curaçao en Aruba overgedragen aan Luitenant-kolonel David C. Gorman. De CSL was vroeger bekend als de Forward Operating Locations, FOL).

Een commandowisseling is een belangrijke militaire traditie. Het toont aan dat het leiderschap en de eenheid blijven voortbestaan, ook al verandert de persoon aan de top. Het overhandigen van de ceremoniële vlag van de oude aan de nieuwe commandant symboliseert deze overdracht.

Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied Frank Boots, de bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten in het Caribisch gebied, was aanwezig bij de ceremonie. Ook waren er Kolonel Cory R. Christoffer, Kolonel Jonathan P. Grimm en andere genodigde gasten.

Luitenant-kolonel Ian R. Barta heeft bijzonder goed werk geleverd als commandant van het 429e Uitzendoperatie Squadron en Detachement 2 van de CSL in Curaçao. Hij leidde 100 militairen en aannemers die verantwoordelijk waren voor een contract van zestien miljoen dollar om de basis te laten draaien. Ze hielpen mee aan een missie tegen drugssmokkel en beheerden voor 4,5 miljard dollar aan militaire bezittingen. Onder zijn leiding zijn 29 taken van het Amerikaanse ministerie van Defensie en Binnenlandse Veiligheid succesvol uitgevoerd. Er zijn meer dan 300 missies uitgevoerd, met in totaal 2600 vlieguren. Hierdoor is het gelukt om 300 ton drugs in beslag te nemen, ter waarde van 7,5 miljard dollar.

Zijn opvolger, Luitenant-kolonel David Gorman, was eerder directeur van de operaties van het 965e Luchtcontrole Squadron in Oklahoma. Hij was verantwoordelijk voor het leiden van 265 medewerkers en zes vliegtuigen, en het ontwikkelen van procedures voor oefeningen en noodplannen die alle militaire commandanten ondersteunen.