Commentaar: Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn (luchtvaart)streken

De aanstelling van Edward Heerenveen als nieuwe CEO bij JetAir roept bij een breed publiek heel gemengde reacties op. Een aantal mensen ziet in de benoeming niet meer dan een wanhoopsdaad van eigenaar Antonio Ribeiro, die met zijn luchtvaartavontuur veel geld dreigt te verliezen.

Ervaring kan Heerenveen niet worden ontzegd: Heerenveen heeft de twijfelachtige eer bij tenminste drie lokale drie lokale luchtvaartmaatschappijen de laatste te zijn geweest die het licht uitdeed: De Antilliaanse Luchtvaartmaatschappij (ALM), Dutch Caribbean Airline (DCA) en Insel Air.

Zijn aanstelling zal zonder twijfel nieuw leven brengen in de lokale luchtvaartbrouwerij. Waar Heerenveen aanwezig is, zijn altijd ontwikkelingen. Daargelaten of het gaat om positieve of negatieve ontwikkelingen.

In het bedrijfsleven geldt nog altijd dat risico’s nemen een groot goed is. Failliet gaan met een bedrijf, is in principe geen persoonlijke schande. ‘Een goede leerschool’, wordt vaak geredeneerd. Zo leer je tenminste hoe je het niet moet doen. Je mag hopen dat oprichter van InselAir, in dat opzicht, ook het nodige heeft geleerd.

Er zijn -zo te zien- echter ook dingen die Heerenveen zeker nog niet heeft geleerd. Eén daarvan is om weg te blijven van het land dat Venezuela heet. Volgens berichten in de lokale media wil Heerenveen met JetAir weer vluchten naar buurland Venezuela gaan uitvoeren. Potentieel lucratief, maar ook zonder meer een risky business, die heeft geleid tot de ondergang van zowel Dutch Antilles Express (DAE) als zijn eigen InselAir.

Maar er is nóg een belangrijke les die Heerenveen, met al zijn jaren ervaring, niet heeft geleerd. En dat is het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid. “Ik wéét niet wat er met de 22 miljoen dollar is gebeurd die door de overheid in Insel Air is gestoken”, zo viel tijdens een recent radio-interview uit de mond van Heerenveen op te tekenen. “Dat moet men maar aan de heer Ys vragen. Hij beheerde dat geld. Op het moment dat het geld beschikbaar kwam, waren Albert Kluyver, ikzelf en de heer De Mezas al naar huis”.

De opmerkingen van Heerenveen over de teloorgang van 22 miljoen dollar gemeenschapsgeld aan InselAir, kunnen niet anders dan worden aangemerkt als een klap in het gezicht van zowel de samenleving in zijn algemeenheid, als van diegenen die tot op het laatst toe hard hebben gewerkt om een bijna onvermijdbaar failliet van InselAir af te wenden in het bijzonder.

Niemand anders dan Heerenveen, onder meer samen met zijn toenmalige kornuit Albert Kluyver, zijn verantwoordelijk voor het bij InselAir gevoerde beleid en de ondergang van het vliegbedrijf, met achterlating van miljoenen aan schulden bij onder meer pensioenfondsen en de belastingdienst.

Met zijn aankondiging ook met JetAir weer op Venezuela te willen gaan vliegen -en zijn goedkope retoriek tegen Ys- is weer eens bewezen dat een vos wel zijn haren, doch niet zijn streken verliest.

Het is voor Curaçao en JetAir te hopen dat Heerenveen niet voor de vierde keer het licht uit zal moeten doen bij een lokale luchtvaartmaatschappij, opnieuw een enorme schuldenberg achterlatend.

‘Flying Higher’, ooit de trotse slogan van InselAir geldt in elk geval niet voor Edward Heerenveen zelf.