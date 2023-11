Commissie om klimaat in het klaslokaal te onderzoeken

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao gaat de effecten van het weer en de hoge temperaturen op school onderzoeken. Daartoe is een commissie in het leven geroepen, waarin naast schoolbesturen en ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, ook Aqualectra zitting heeft.

Een van de hoofdtaken van de commissie is om de capaciteit en levering van elektriciteit, isolatie in de gebouwen en andere defecten in alle schoolgebouwen te inventariseren.

De commissie adviseert en stelt een jaarlijkse begroting op die alle kosten aangeeft die gepaard gaan met het repareren van de gebouwen om een systeem te installeren dat de lucht in elk klaslokaal kan reguleren. Dit moet voor elke school worden gedaan om een overzicht te krijgen van de financiële impact.

De commissie stelt op basis van haar onderzoek een initiële technische inventarisatie op, die gezien kan worden als een nulmeting van waaruit duidelijk wordt wat er moet worden gedaan om een gezond klimaat in elk leslokaal van iedere school op het eiland te realiseren en wat dat gaat kosten.