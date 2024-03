Evenementen Concert bij Kathedraal van Doornen van Lidström Funky Fusion Redactie 2024-03-20 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op vrijdag 5 april is de Kathedraal van Doornen onder de sterrenhemel de entourage voor een optreden van de Zweedse saxofonist Martin Lidström met zijn Lidström Funky Fusion, de band die is geformeerd met lokale stermusici.

Burney Creative Productions wist de formatie Lidström Funky Fusion te strikken voor een volgend optreden bij het magistrale kunstwerk van Herman van Bergen, de Kathedraal van Doornen.

Saxofoon

Martin Lidström wist als peuter in zijn geboorteland Zweden al dat zijn doel in het leven was om musicus te worden. Dus was het geen verrassing dat hij uiteindelijk als 15-jarige op het conservatorium belandde waar hij zich volledig toelegde op klassieke piano en zijn muziekopleiding afsloot als ‘Master of Fine Arts’.

Hij raakte gaandeweg meer en meer gefascineerd door de saxofoon en legde zich toe op dat instrument. Niet dat hij de piano afgezworen heeft; die twee zijn een prima combinatie.

Voor Lidström Funky Fusion verkiest hij de saxofoon. De muziek heeft hem de hele wereld rondgebracht, met diverse bands en projecten. In 2004 kwam hij met zijn ouders – én zijn saxofoon! – naar Curaçao bij Zweedse kennissen die hier al woonden.

Vanuit die tijd maakte hij hier vrienden in de muziekscene, puur omdat muziek mensen verbindt. Daarna is hij meermalen naar het eiland gekomen, met uitzondering van tijdens de corona periode. Hij is er nu weer voor enkele maanden, aangezien hij het eiland in zijn hart heeft gesloten.

Verse start

Lidström Funky Fusion begon in 2012, maar had nu een verse start nodig. Zo koos hij voor de jonge Cubaanse percussioniste Roselin Bey, die al enkele jaren op het eiland woont. Verder voor oudgedienden, te weten drummer Marlon ‘Lonte’ Conradus, bassist Herschel Rosario en toetsenist David ‘Rònchi’ Matthew.

Om een beetje een indruk te geven welke genre er verwacht mag worden … er worden nummers vertolkt onder andere van fusion grootheden als Weather Report, George Duke en Herbie Hancock, afgezien van enkele originele Lidström composities.