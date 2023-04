Concurrentie voor KLM en TUI: SLM wil via Curaçao op Amsterdam vliegen

WILLEMSTAD – Suriname wil via Curaçao op Amsterdam vliegen. Een delegatie van SLM is op dit moment op Curaçao. De maatschappij wil het eiland ook gebruiken als strategische hub naar andere regionale bestemmingen, waaronder Miami.

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij Surinam Airways, voert daarover gesprekken met de Curaçaose toerisme sector en de regering Pisas.

Curaçao wordt door SLM gezien als strategische partner en bestemming om de groeistrategie van de luchtvaartmaatschappij in te zetten. Daarvoor moeten de zogenaamde vrijheden van de luchtvaart opnieuw bekeken worden.

Deze vrijheden van het luchtvervoer zijn een reeks commerciële luchtvaartrechten die de luchtvaartmaatschappijen van een land het voorrecht verlenen om het luchtruim van een ander land binnen te gaan en te landen.

Mogelijke regionale routes die op het wensenlijstje van SLM staan zijn de routes Curaçao-Miami; Curaçao-Santo Domingo en Curaçao-Port Au Prince waarbij Surinam Airways aangaf dit gefaseerd te willen aanpakken.

De gefaseerde aanpak zou alles te maken hebben met het nog in de fase van herstel zijn en dus ook niet in staat te veel tegelijk te kunnen doen.

In deze eerste fase van een vernieuwde samenwerking met het Curaçao is besloten om vooruitlopend op de amendering van de bilaterale overeenkomst een memorandum of understanding te tekenen voor de route Paramaribo-Curaçao-Miami.