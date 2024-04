Overheid Conferentie op Curaçao richt zich op toekomstige aanpak TBS op de eilanden Redactie 16-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een drie dagen durende conferentie is gisteren van start gegaan in de Centrale Bank op Curaçao, met als doel belangrijke inzichten en plannen te ontwikkelen voor de toekomstige aanpak van geestelijke gezondheidszorg in detentie op de eilanden. De conferentie, die deelnemers zoals ministers van Justitie en Sociale Zaken uit de regio samenbrengt, focust op het verbeteren van de zorg voor gedetineerden onder TBS of PIJ-maatregelen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt de complexiteit van de geestelijke gezondheidsproblemen bij gedetineerden besproken en het belang van een geïntegreerde aanpak benadrukt. De deelnemers onderzoeken de noodzaak van hoogwaardige zorg die internationale standaarden moet evenaren, inclusief medische en therapeutische interventies, en resocialisatieprogramma’s.

De samenwerking tussen verschillende overheidsinstellingen, zorgaanbieders en juridische organisaties wordt gezien als cruciaal voor het succes van deze aanpak. Er wordt gestreefd naar het verbeteren van evaluatie-, behandel- en overgangsprocessen voor een continue en effectieve zorgverlening.

De uitkomsten van deze conferentie zullen richting geven aan de manier waarop geestelijke gezondheidszorg in detentiesystemen op de eilanden moet worden aangepakt en verbeterd.