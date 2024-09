Gezondheidszorg Conflict Huisartsenpost en Huisartsenvereniging CHV Dick Drayer 30-09-2024 - 5 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Huisartsenpost (HAP) en de Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV) zijn in een openlijk conflict verwikkeld over de resultaten van een recent tevredenheidsonderzoek van HAP onder huisartsen. Terwijl de HAP meldt dat 99 procent van de huisartsen tevreden is over de samenwerking, betwist de CHV de betrouwbaarheid van deze cijfers en noemt de conclusies misleidend.

De HAP is een centrale organisatie die medische zorg verleent aan patiënten buiten de reguliere openingstijden van huisartsenpraktijken, zoals ’s avonds, in het weekend en op feestdagen. Met een team van ervaren zorgprofessionals staat de HAP klaar om mensen met medische behoeften te helpen wanneer hun eigen huisarts niet beschikbaar is.

Na negen maanden operationeel te zijn, heeft de HAP een telefonische enquête uitgevoerd onder de 80 bij hen geregistreerde huisartsen om inzicht te krijgen in hun tevredenheid over de samenwerking en de kwaliteit van zorg. Volgens de HAP hebben 79 van de 80 huisartsen aan het onderzoek deelgenomen, wat neerkomt op een respons van 99 procent.

Uit de resultaten blijkt dat 95 procent van de huisartsen tevreden of zeer tevreden is over de samenwerking met de HAP. Daarnaast geeft 82 procent de toegankelijkheid voor patiënten een cijfer van 7 of hoger op een schaal van 10. Ook is 89 procent tevreden over de zorg die de HAP aan hun patiënten verleent, en geeft 92 procent de kwaliteit van de zorg een 7 of hoger. Hoewel 54 procent de kwaliteit van de rapportage een 7 of hoger geeft, erkent de HAP dat er ruimte is voor verbetering op dit gebied.

Kritiek

De CHV heeft in een persbericht haar twijfels geuit over de betrouwbaarheid van het onderzoek. De vereniging stelt dat sommige leden de enquête niet hebben ontvangen en dat de conclusies daarom misleidend en onbetrouwbaar zijn. Volgens de CHV is er geen schriftelijke enquête gehouden, en zij vragen zich af op welke manier de HAP tot deze hoge tevredenheidscijfers is gekomen.

“De methodologie van het onderzoek is onduidelijk, en zonder transparantie kunnen de resultaten niet als representatief worden beschouwd,” aldus de CHV. De vereniging benadrukt het belang van betrouwbare gegevens voor het verbeteren van de zorgkwaliteit en roept op tot een onafhankelijk onderzoek.

Reactie

De HAP weerspreekt de kritiek van de CHV en benadrukt dat de enquête telefonisch is uitgevoerd, een methode die zij als effectief beschouwen voor het verzamelen van informatie. “Alle gegevens en gesprekken zijn geregistreerd in ons systeem, en we hebben gecontroleerd dat alle huisartsen telefonisch zijn benaderd,” stelt het management van de HAP.

Het management toont zich tevreden met de hoge participatiegraad en de positieve uitkomsten. “Deze resultaten tonen aan dat onze inspanningen om de kwaliteit hoog te houden worden gewaardeerd door de huisartsen,” aldus de HAP. Ze erkennen echter ook dat er ruimte is voor verbetering, met name op het gebied van documentatie bij de overdracht van patiënten. “We zijn vastbesloten om onze werkprocessen te optimaliseren en de zorg verder te verbeteren.”

De HAP merkt op dat sommige huisartsen terughoudend zijn om hun tevredenheid publiekelijk te uiten, mogelijk vanwege druk vanuit de CHV. “Het is opvallend dat een kleine groep binnen de CHV actief probeert de HAP in een negatief daglicht te stellen,” meldt de HAP. “Onze focus blijft echter op het leveren van kwalitatieve zorg aan onze patiënten.”

Achtergrond

Het conflict tussen de HAP en de CHV lijkt dieper te gaan dan alleen de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek. De HAP stelt dat de CHV al meer dan twintig jaar zonder succes heeft geprobeerd een eigen huisartsenpost op te richten. Pogingen zoals de oprichting van de Megadienstgroep (MDG) zouden niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

Volgens de HAP is hun snelle oprichting binnen enkele maanden, met steun van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, moeilijk te accepteren voor de CHV. “Het is pijnlijk voor de CHV dat zij geen controle hebben over de HAP,” aldus het management.

Oproep

Ondanks de spanningen benadrukt de HAP open te staan voor een constructieve dialoog met individuele huisartsen, ongeacht hun lidmaatschap van de CHV. “We maken afspraken met individuele huisartsen en hebben geen relatie met de CHV. Zolang de CHV negatief gedrag van een kleine groep leden blijft ondersteunen, zien wij geen reden voor samenwerking met hen,” stelt de HAP.

De HAP is vastbesloten haar diensten te blijven verbeteren en de kwaliteit van zorg op Curaçao te waarborgen. “Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst en blijven ons inzetten voor optimale patiëntenzorg.”

