Conflict tussen ministers over watertaxi in Curaçaose haven

WILLEMSTAD – Minister Charles Cooper van Verkeer en Vervoer is in aanvaring gekomen met collega minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling. Cooper verklaarde via Facebook dat de watertaxi in de haven van Curaçao illegaal opereert.

Volgens Cooper is er geen vergunning verleend voor activiteiten in de Sint Annabaai, wat een gevaar oplevert voor het scheepvaartverkeer. De havenmeester heeft dit bevestigd.

Minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling mengde zich in dit debat. Hij verdedigt de positie van de jonge ondernemer en verzekert dat de vergunning niet ingetrokken zal worden.

De situatie escaleerde toen Water Taxi Curaçao, een jonge onderneming, in conflict kwam met Cooper over de locatie van hun kiosk voor ticketverkoop. Deze kiosk, gelegen in Punda, moest tijdelijk wijken voor kerstdecoraties, wat leidde tot klachten van andere kioskbezitters.

Cooper bezocht de locatie en benadrukte dat de kiosk twee meter van de straat moet staan, conform de vergunningseisen. Er ontstond een discussie met de eigenaar van Water Taxi Curaçao, die aandrong op directe communicatie met de minister.

Cijntje stelt voor dat het Ministerie van VVRP samen met DMO zal onderzoeken waar de kiosk het beste geplaatst kan worden.

Cooper daarentegen blijft bij zijn standpunt dat de kiosk moet voldoen aan de gestelde eisen en waarschuwt dat overtreding kan leiden tot het verlies van de vergunning voor Water Taxi Curaçao. Hij bekritiseert ook collega Cijntje voor het verdedigen van wat hij ziet als illegale praktijken.