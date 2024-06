Evenementen Congress Small Islands Studies in 2027 op Curaçao Redactie 30-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het prestigieuze congres van de International Small Islands Studies Association, ISISA, wordt in 2027 georganiseerd op Curaçao. Het congress biedt een platform voor wetenschappers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden om de unieke uitdagingen en kansen van eilanden te bespreken, zoals klimaatverandering en economische ontwikkeling.

ISISA is een vrijwillige, non-profit en onafhankelijke organisatie. Hun doel is om eilanden te analyseren op hun eigen voorwaarden en om wetenschappelijke discussies te stimuleren over onderwerpen als insulariteit, onafhankelijkheid, hulpbronnenbeheer en milieu.

ISISA werd officieel opgericht in 1992 tijdens de conferentie Islands of the World III in Nassau, Bahama’s. Het ISISA-congres brengt experts samen om niet alleen duurzame oplossingen te vinden voor problemen zoals klimaatverandering en economische ontwikkeling, maar ook culturele conservatie. Het evenement stimuleert samenwerking en innovatie en helpt beleidsmakers bij het nemen van geïnformeerde beslissingen.

Eerdere edities zijn georganiseerd op locaties zoals Prince Edward Island (Canada), Lesbos (Griekenland) en Hainan (China). Elk congres heeft een specifiek thema dat aansluit bij de actuele uitdagingen van de gastlocatie. De editie van dit jaar vindt plaats in Lombok, Indonesië, van 25 tot 29 juni 2024, met het thema Islands and Resilience: Global Opportunities.

2027

Het congres in 2027 biedt Curaçao een unieke kans om zijn rijke cultuur, prachtige natuur en innovatieve projecten te presenteren aan een internationaal publiek. Dit versterkt Curaçao’s internationale ambities als aspirerend kennis- en innovatiecentrum.

De Universiteit van Curaçao (UoC), Universiteit van Aruba (UA), University of St. Martin (USM), NAAM en CARMABI nemen gezamenlijk de leiding in dit initiatief. Daarnaast ontvangt het financiële steun van de Caribische Onderzoeksprogramma Commissie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Er wordt verwacht dat het congres ongeveer 200 bezoekers zal aantrekken, waaronder vele eilandonderzoekers van over de hele wereld. Het biedt een unieke en waardevolle kans voor het vormen van netwerken, samenwerkingen en de uitwisseling van innovatieve ideeën.

Oproep

Er is ruimte voor andere instellingen om zich bij dit initiatief aan te sluiten. De organisatie hier op Curaçao nodigt geïnteresseerde organisaties van harte uit om deel te nemen en bij te dragen aan dit belangrijke evenement via www.tinyurl.com/ISISA2027.