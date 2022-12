Consul-Generaal VS praat met SER over arbeidsmarktpositie migranten in Curaçao

WILLEMSTAD – Margy Bond, consul-generaal van de Verenigde Staten op Curaçao benadrukt haar interesse voor de positie van migranten op de Curaçaose arbeidsmarkt. Afgelopen maandag was zij te gast bij de Sociaal Economische Raad.

Die adviseert op beleidsontwikkeling en totstandbrenging van wetsvoorstellen met betrekking tot de wijze waarop migranten een bijdrage kunnen leveren aan de Curaçaose arbeidsmarkt en hoe effectief kan worden ingespeeld op vergroting van de kansen en vermindering van de risico’s.

Door de SER-delegatie werd daarbij verwezen naar de resultaten van onder andere de strategische round table die op 30 augustus dit jaar werd georganiseerd door de mensenrechtenorganisatie Human Rights Defense Curaçao (HRDC).

Daaraan hebben ook SER-leden deelgenomen. Deze geldt als een vervolg van eerdere initiatieven over dit thema, zoals het door de SER in mei 2019 georganiseerde symposium Migration and Socioeconomic Development.

De SER is van plan om een verkenning uit tevoeren om te zien of de ter beschikking staande arbeidscapaciteit op de Curaçaose markt, die nu niet werkt, in afdoende mate effectief kan worden benut.