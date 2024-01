Consumenten Belangen Curaçao: automobilisten moeten volledige inzage in Forensysrapport krijgen

WILLEMSTAD – Automobilisten en andere weggebruikers die betrokken raken bij een aanrijding op Curaçao moeten volledig inzage krijgen in het rapport dat Forensys van de schade opmaakt. Dat zegt de stichting Consumenten Belangen Curaçao.

De stichting krijgt tientallen klachten van verzekerden tijdens en na de afhandeling van schadeclaims op Curaçao. Zij zegt tegengewerkt te worden, omdat Forensys zelfs basische informatie van de tegenpartij, zoals naam en adres, niet deelt. Recht halen wordt daarmee praktisch onmogelijk.

Automobilisten betalen via hun verzekeringspremie jaarlijk tussen de veertig en vjftig gulden voor de verplichte service van Forensys, een organisatie die door verzekeraars is opgericht. De rapportage van de roadservice wordt doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappijen van de betrokken partijen. Maar verzekerden zelf krijgen niets.

Civiele procedure

De Stichting Consumenten Belangen Curaçao benadrukt het belang van verzekerden om volledige toegang te hebben tot het Forensysrapport. Zo kan een verzekerde bij schadegevallen veroorzaakt door een niet-verzekerde weggebruiker geen civiele procedure beginnen, omdat Forensys weigert gegevens te overleggen.

Vaak moet dat door tussenkomst van een advocaat alsnog geregeld worden, waardoor een gedupeerde automobilist op kosten wordt gejaagd.

De stichting heeft herhaaldelijk ervaren hoe Forensys zich achter de privacywetgeving verschuilt en weigert aanrijdingsrapporten volledig te verstrekken aan verzekerden, waarbij ze wordt doorverwezen naar de verzekeringsmaatschappijen van cliënten, wat tot verdere complicaties leidt.

Voorbeelden

Zo kreeg Consumenten Belangen Curaçao een klacht van een verzekerde, die buiten haar schuld was aangereden door een vrouw, die niet in het bezit was van een rijbewijs, van wie de auto niet gekeurd en verzekerd was en waarvan geen wegenbelasting was betaald.

Omdat de bestuurster een voornaam opving, en de tegenpartij een polo droeg met een logo van een bedrijf wist Consumenten Belangen Curaçao de tegenpartij op te sporen, en heeft de stichting haar aansprakelijk gesteld voor de schade.

Toen de tegenpartij weigerde de schade te vergoeden heeft de consumentenorganisatie cliënte bijgestaan in een juridische procedure en is deze procedure ook gewonnen. Forensys gaf niet thuis.

In een ander voorbeeld werd een autombilist geconfronteerd met schade nadat haar auto op het grote parkeerterrein van een supermarkt in Sambil geraakt werd door een verdwaald winkelwagentje, dat door de wind was meegenomen.

Forensys maakte hiervan rapport op, maar de supermarkt wees de verantwoordelijkheid van rondslingerende winkelkarretjes na sluitingstijd af. Forensys en de betreffende verzekeringsmaatschappij weigerden na diverse telefoontjes en mails mee te werken en inzage te geven in het volledige rapport. Ook deze zaak wonCosumenten Blangen Curaçao uiteindelijk, maar tegen hoge kosten.

Schadeformulier

Consumenten Belangen Curaçao wijst de verzekeringsmaatschappijen op het feit dat een aanrijding in eerste instantie een zaak is tussen particulieren. In Europa wordt een geheel andere aanpak gehanteerd bij aanrijdingen, waarbij betrokken partijen recht hebben op volledige informatie en samenwerken om de schadeclaims af te handelen via een schadeformulier, zonder tussenkomst van derden zoals Forensys.

De stichting vraagt Forensys en de verzekeraars die hun schadeafwikkeling aan hen hebben uitbesteed om het belang van hun cliënten in het vizier te houden en mee te werken als burgers een eigen rechtsgang in willen zetten. Inzage in het eigen ongeluk is daarbij een eerste vereiste.