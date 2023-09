Consumentenbond Curaçao geeft lezing over patiëntenrecht

WILLEMSTAD – Fundashon pa Konsumidó gaat in de volgende lezing in het kader van haar Ban biba mas bèrdè di bèrdè-campagne in op ‘Patiëntenrechten’. De lezing begint komende donderdag om 18.00 uur.

De ‘Laten we duurzamer leven’-campagne richt zich.Een van de fundamentele rechten die door de Verenigde Naties zijn afgekondigd, is het recht op gezondheid en bescherming. Fundashon pa Konsumidó is ervan overtuigd dat consumenten ook op de hoogte moeten zijn van hun rechten in de medische zorg.

Bij deze gelegenheid heeft de consumentenbond Jayburtt J. Dijkhoff uit Aruba uitgenodigd. Hij heeft een PhD in de rechten op het gebied van de volksgezondheid en is een expert op het gebied van het recht op gezondheid.

Jayburtt Dijkhoff heeft een boek geschreven over patiëntenrechten, dat van toepassing is op zowel Curaçao, Aruba als Bonaire. Deze interactieve lezing behandelt de belangrijkste punten van de algemene rechten van een patiënt en ook onderwerpen die nog verbeterd moeten worden.

De lezing is gratis en vindt komende donderdag, 14 september plaats op het kantoor van Fundashon pa Konsumidó aan de Dr. M.L. King Boulevard 29a in Maripampoen.