Consumentenbond geeft voorlichting over prijzen bouwmaterialen vanwege orkaanseizoen

WILLEMSTAD – Wie wil gaan klussen of verbouwen is het goedkoopst uit bij Building Depot. Daar vind je de meeste materialen met de beste prijzen. Kooyman is de winkel met het breedste assortiment. Dat meldt de Consumentenbond.

Aanleiding voor een consumentenonderzoek is het begin van het orkaanseizoen, dat duurt tot 30 november. De Consumentenstichting vindt het belangrijk dat de consument zich goed voorbereid en dat ook voor een goede prijs kan doen.

Er is een prijsvergelijking gemaakt van in totaal 153 producten bij zes bouwmaterialenwinkels die deze materialen aanbieden. De deelnemende winkels waren Kooyman, Gomez Enterprises, Dijtham, Fereteria Skèrpènè, Building Depot en Staal Antillen.

Vanwege kwaliteitsverschillen is het niet altijd mogelijk om een prijsvergelijking te maken. Zo verkoopt Staal Antillen materialen uit Europa van Europese kwaliteit.

Tijdens het stormseizoen wordt mensen aanbevolen het dak te repareren en de zinkplaten te controleren, vooral als ze loszitten. Wie bijvoorbeeld op zoek is naar eterniet, vindt bij Gomez Enterprise de beste prijzen in die categorie. Kijkend naar de prijzen van zinkplaten en verschillende soorten hout, heeft Building Depot de beste prijzen in die categorie.

De Consumentenstichting raadt mensen aan om een lijst te raadplegen wanneer ze hun boodschappenlijst samenstellen. De lijst staat op de website van de fundashonpakonsumido.org.