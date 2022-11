Consumentenbond: Geen goedkoopste supermarkt meer op Curaçao

WILLEMSTAD – Geen van de 21 supermarkten die deze maand door de Consumentenbond bezocht zijn, krijgen het predicaat ‘beste prijs’ of ‘goedkoopste’, want de prijzen verschillen onderling niet veel.

Dat is de opmerkelijke boodschap van de consumentenorganisatie deze maand. Wie een gemiddeld boodschappenlijstje afwerkt, komt in elke supermarkt op min of meer hetzelfde totaal uit.

Wie niet veel wil rijden voor zijn boodschappen, krijgt wel een advies. Die kan het beste naar de Mangusa Hypermarkt gaan, ook de andere vestiging van Mangusa in Rio Canario en Centrum in Mahaai zijn goed gesorteerd. Althans voor wat betreft het assortiment dat de Consumentenbond in haar mandje doet, zoals boontjes in blik en pak, brood, mais, soep, pasta en rijst en nog 136 producten.