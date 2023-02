Consumentenbond: grote verschillen in prijzen alcohol in aanloop naar Karnaval

WILLEMSTAD – De Consumentenbond FpK constateert in de aanloop naar het carnaval grote verschillen in de prijs van de alcoholische dranken in de supermarkten. Het verschil in prijs in niet-alcoholische dranken zoals mineraalwater, sap of soda water is minimaal.

De Consumentenbond FpK deed speciaal onderzoek tussen 17 en 20 januari in tien winkels op het eiland. De bond keek naar 121 verschillende producten. De drie winkels met de meeste producten tegen de beste prijs in deze carnavalsmaand zijn Bon Bini Supermarkt en de beide Mangusa supermarkten in Rio Canario en op de Cas Coraweg.

Assortiment

De drie winkels met het beste assortiment waren Bon Bini supermarkt met 94 producten. Esperamos Supermarkt met 90 producten en Mangusa supermarkt met 89 producten.