Consumentenbond identificeert top drie supermarkten voor diversiteit in vlees, groenten en fruit

WILLEMSTAD – In het meest recente onderzoek van Fundashon pa Konsumidó naar de verscheidenheid en beschikbaarheid van vlees, fruit en groenten in lokale supermarkten, zijn drie supermarkten als beste uit de bus gekomen. Centrum Mahaai staat bovenaan met een aanbod van 83 verschillende producten, gevolgd door Bon Bini met 79 producten en Centrum Piscadera met 77 producten.

Het is belangrijk om te vermelden dat in de vergelijking geen rekening is gehouden met de kwaliteit van de producten of het land van herkomst.

De bevindingen zijn onderdeel van een breder onderzoek waarbij 93 producten in zeventien verschillende winkels zijn vergeleken in de periode van 17 tot 22 januari 2024.

Het onderzoek omvatte diverse etablissementen, waaronder Arco Iris, Van den Tweel, Arti’s, Best Buy, Boulevard Market Place, Carre Foure, Timmy, Esperamos supermarket, Mangusa Rio Canario en Hypermarket, Vreugdenhil, Ruyterkade, Luna Park en Tropicana.

De nadruk in dit onderzoek lag op de beschikbaarheid van producten in de categorieën vlees, kip, vis, fruit en groenten.

De volledige lijst van producten en prijzen is beschikbaar op hun website www.fundashonpakonsumido.org.