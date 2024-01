Consumentenbond legt verschil uit tussen servicekosten en fooien in Curaçaose Horeca

WILLEMSTAD – Servicekosten in de horeca zijn niet verplicht als deze niet op de menukaart staan, fooien zijn sowieso vrijwillig. Dat meldt de Curaçaose consumentenbond in een persbericht. Sinds januari 2023 werken de Curaçao Restaurant Association CRA en de Koninklijke Horeca Nederland KHN samen onder de vlag van KHN afdeling Curaçao. Deze samenwerking is gericht op het naleven van de Horeca-normen door aangesloten etablissementen.

Een belangrijk aspect dat de Consumentenbond benadrukt, is het verschil tussen de service charge en de fooi/tip. De service charge is een vast bedrag dat op de rekening verschijnt, meestal tussen tien en vijftien procent van het totaal.

Deze kosten dekken niet alleen de service, maar ook de algemene ervaring en ambiance die het etablissement biedt. De meeste etablissementen die een service charge rekenen, vermelden dit duidelijk op het menu. Als consument ben je niet verplicht deze kosten te betalen als ze niet duidelijk zichtbaar zijn op het menu of de prijslijst.

Wat betreft de verdeling van de service charge, beslist elk etablissement zelf hoe dit gebeurt. Sommige verdelen het volledige bedrag onder het personeel, terwijl anderen een deel voor het bedrijf houden en de rest verdelen onder de medewerkers.

Fooi

De fooi daarentegen is een vrijwillige extra betaling van de klant aan het personeel als blijk van waardering voor hun service en vriendelijkheid. Het is niet verplicht.

Tegenwoordig betalen veel klanten met een betaalautomaat of swipe machine. Als de fooi via zo’n apparaat wordt betaald en niet apart geregistreerd kan worden, kan dit voor de eigenaar van het etablissement leiden tot belastingverplichtingen over dit bedrag. Daarom wordt aanbevolen om, indien mogelijk, de fooi contant te geven.

Tot slot benadrukt de Consumentenbond dat het sinds 2014 verplicht is om de Omzet Belasting (OB) in de prijs van eten en drinken op te nemen.