Consumentenbond presenteert conceptwetsvoorstel aan Gemeenschappelijk Hof

WILLEMSTAD – Fundashon pa Konsumidó, de consumentenbond van Curaçao, heeft een wetsvoorstel gepresenteerd bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Willemstad. Het wetsvoorstel is gericht op de oprichting van een Small Claims Court, waarmee consumenten makkelijker een rechtszaak kunnen aanspannen bij geschillen met winkeliers.

Het is niet voor het eerst dat de consumentenbond aandacht vraagt voor consumentenbelangen bij aankopen van geringe waarde. In 2015 heeft de Bond een versie van de conceptwet aan de regering van Curaçao overhandigd. Maar actie bleef uit. Een kopie van het huidige concept wetsontwerp is op 11 januari 2021 aan het parlement van Curaçao overhandigd.

De behoefte aan zo’n wet komt volgens de Bond voort uit de huidige problemen waar consumenten op Curaçao tegenaan lopen. Hoewel de wet verschillende rechten voor consumenten biedt, worden deze in de praktijk vaak geschonden. Dit komt voornamelijk door het gebrek aan een effectief juridisch systeem voor de behandeling van de meeste consumentenkwesties.

Procedures in de rechtbank kunnen lang duren, gecompliceerd zijn en de kosten verbonden aan een rechtszaak zijn hoog, zeker in vergelijking met de aankoopkosten van een product of dienst.

Het nieuwe wetsvoorstel, genaamd Concept-Landsverordening tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter zake van rechtelijke bevelen in zaken van beperkt geldelijk belang, is bedoeld om hier verandering in te brengen. Het stelt consumenten in staat om een klacht in te dienen bij het hof als hun claim niet meer bedraagt dan 10.000 gulden, tegen een kleine vergoeding van slechts 50 gulden.