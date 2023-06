Consumentenprijzen op Curaçao schommelen

WILLEMSTAD – In de eerste drie maanden van 2023 vertoonden de consumentenprijzen op Curaçao een golfbeweging, met een opmerkelijke daling in januari en een gestage toename in februari en maart. Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In januari daalde de consumentenprijsindex van Curaçao met 1,8 procent vergeleken met december 2022. Deze daling werd vooral veroorzaakt door dalende prijzen in de categorieën vervoer en communicatie. Vooral bij benzine en diesel. Ondanks deze daling, was er over de twaalf maanden tot en met januari 2023 een gemiddelde prijsstijging van 7,5 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

In februari veerde de index weer op, met een stijging van 0,4 procent vergeleken met januari 2023. De sterkste stijgingen werden waargenomen in de categorieën voedingswaren en huisraad. De jaarlijkse prijsstijging tot en met februari 2023 bleef echter onveranderd op 7,5 procent.

Duurder

In maart bleef de index met 0,1 procent kruipen. De meeste bestedingscategorieën werden duurder, met uitzondering van voedingswaren en vervoer en communicatie. Vooral de prijzen voor wonen, wooninrichting en gezondheidszorg stegen.

Maar aardappelen, groenten en fruit, evenals vervoersdiensten, werden goedkoper. Ondanks deze kleine schommelingen, liet de twaalfmaandsperiode tot en met maart 2023 een gemiddelde prijsstijging van 7,4 procent zien vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Het is duidelijk dat 2023 tot nu toe een dynamisch jaar is geweest voor consumentenprijzen op Curaçao. Het valt nog te bezien hoe deze trend zich in de rest van het jaar zal ontwikkelen.