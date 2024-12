Nieuws Curaçao Containers met vuurwerk te laat; consument moet niets merken Maarten Schakel 24-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het containerschip waar de vuurwerkvoorraad voor deze jaarwisseling op wordt vervoerd, komt te laat. Dat bevestigen diverse vuurwerkverkopers op het eiland. Desondanks moeten de consumenten zo weinig mogelijk van het tekort merken.

Het vuurwerktekort tekende zich in oktober al af en geldt voor zowel Curaçao als Aruba en Bonaire. De grootste logistieke uitdaging bevindt zich in de haven van Jamaica.

Jamaica

Grote containerschepen uit China, die normaal de Venezolaanse havens aandoen, mijden dat land nu en kiezen voor Jamaica als alternatief. De haven in dat landt heeft zijn maximale capaciteit bereikt. De vertraging die daardoor ontstaat, zorgt dat de containers met vuurwerk pas in januari op Curaçao zullen aankomen. “Niemand gaat in januari vuurwerk kopen om het pas veel later af te steken”, zei Sabir Attaf, van Alivio Fireworks in oktober.

Omwegen

Diezelfde Attaf vertelde gisteren aan Curacao.nu dat het zijn bedrijf is gelukt om via diverse omwegen toch wat containers met vuurwerk binnen te krijgen, hoewel dat minder is dan normaal. “De consument moet er niets van merken”, aldus Attaf. Volgens Attaf wordt er geen vuurwerk van vorig jaar verkocht om het tekort aan te vullen.

Een andere grote verkopende partij, Goon Lee, was niet bereikbaar voor commentaar, maar in de wandelgangen is te horen dat alle vuurwerkverkopers last hebben van de logistieke problemen. Niet alleen bij ons, maar ook op onze buureilanden Aruba en Bonaire.

Vuurwerkshows

Voor de professionele vuurwerkshows en pagara’s zijn de gevolgen minder groot. Geraldine Bethencourt runt het bekende vuurwerkbedrijf Heroudini Fireworks. Zij laat weten dat al hun shows gewoon doorgang vinden. Heroudini levert het hele jaar shows en is voor hun voorraad minder afhankelijk van de levering aan het eind van het jaar.

