Controle chauffeurs openbaar vervoer

Willemstad – Het overgrote deel van de kleine busjes in het openbaar vervoer heeft zijn papieren in orde.

Gisteren controleerde de politie in Otrobanda in totaal 52 chauffeurs. Eén bestuurder kreeg een boete omdat hij geen autoverzekering had.

Drie busjes werden in beslag genomen omdat de autopapieren niet in orde waren.

