Evenementen Converentie ‘Futuro Muhé’ focust op balans tussen carrière en welzijn Dick Drayer 01-10-2024 - 1 minuten leestijd

Sueene Ostiana, Marilse Statie en Omaily Lucas

De tweede editie van de Futuro Muhé Conference, een evenement dat volledig in het teken staat van de empowerment van vrouwen, is met groot succes afgesloten. In de prestigieuze Papagayo Beach Club kwamen sprekers, thought leaders en professionals uit verschillende sectoren samen om waardevolle inzichten te delen en te discussiëren over het thema Balancing Career and Wellbeing.

Het evenement richtte zich op de uitdagingen waarmee vrouwen te maken krijgen bij het balanceren van veeleisende carrières en het behoud van hun mentale en fysieke gezondheid. Tijdens de conferentie genoten de deelnemers van inspirerende presentaties, interactieve paneldiscussies en talrijke netwerkmogelijkheden.

Enkele prominente sprekers tijdens de conferentie waren Deva-Dee Siliee de Windt, Melinda Domacassé, Giselle Mc William, Roushaira Alexander, Rineira Ortela en Eugenique Wilkins. Een van de hoogtepunten van het evenement was een exclusief interview met Jadey O’Niel, waarin zij haar persoonlijke verhaal en de uitdagingen van een succesvolle carrière deelde. De verhalen van deze sprekers inspireerden velen met hun boodschap van veerkracht en doorzettingsvermogen.

Deelnemers spraken hun dankbaarheid uit voor de waardevolle inzichten en ondersteuning die zij ontvingen. De Futuro Muhé Conference heeft wederom bevestigd dat The Fempire Society een toonaangevend platform is voor het versterken van vrouwen en het opbouwen van een ondersteunende gemeenschap. Het succes van dit jaar zorgt ervoor dat de conferentie een vast onderdeel wordt van de agenda voor vrouwenemancipatie op Curaçao.

