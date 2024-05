Politie en Justitie Cooper naar rechter om bedreiging De Andrade Redactie 31-05-2024 - 2 minuten leestijd

Elvis de Andrade - Foto Èxtra

WILLEMSTAD – Minister Charles Cooper is de uitlatingen en bedreigingen van Elvis de Andrade zat. Deze week stonden de twee voor de rechter. Cooper eist dat De Andrade zijn lasterlijke, smadelijke en vooral ook bedreigende uitlatingen op Facebook staakt. Volgens de raadsman van Cooper, die niet als bewindspersoon maar als privépersoon procedeert, is er ook sprake van een ‘oproep tot geweld’.

De Andrade beschuldigt de minister van corruptie en seksuele relaties. Behalve de diffamerende, lasterlijke en smadelijke uitlatingen heeft De Andrade ook gedreigd op Cooper te schieten. “De Andrade heeft publiekelijk gezegd dat Cooper paraat moet zijn om zijn wapen te gebruiken omdat hij oorlog gaat voeren met Cooper.” De Andrade liet op sociale media een schietschijf met kogelperforaties zien.

De Andrade is een bekende in de Curaçaose gemeenschap. In 2021 deed mee hij aan de Statenverkiezingen met zijn politieke partij Union i Progreso. UIP behaalde 627 stemmen, niet genoegf voor een zetel. Hij zit ook achter ded pogingen om Suzy Römer en Steven Martina te vervolgen.

De Andrade ‘speelt met vuur’, stellen de gemachtigden namens Cooper. Door week in week uit zijn publiek voor te houden dat Cooper een slecht mens is die niet het beste voorheeft met Curaçao en daarbij te verzuchten dat het OM daar niets aan doet, ‘geeft hij zijn volgers impliciet toestemming om zelf in te grijpen’.

Criminele partij

Advocaat Henriquez beschreef namens zijn cliënt de heer Cooper als een figuur waarmee rekening moet worden gehouden omdat hij uit een organisatie komt met criminele antecedenten, in dit geval de politieke partij MFK. Momenteel wordt hij beschouwd als een van de “hoge bomen” binnen de partij en was hij prominent aanwezig in het kabinet-Schotte.

“MFK is een criminele organisatie omdat algemeen bekend is hoe zowel Gerrit Schotte, Jacintha Constancia als George Jamaloodin zijn veroordeeld voor gepleegde misdaden. Het is MFK dat de laatste verkiezingen wilde winnen, dus er is een lange lijst van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.”

Wat betreft Cooper, hij heeft momenteel veel invloed in de zaak van het ontslag van de financieel directeur van FKP, de toelating van Schotte en Garmes als consultants bij FKP, en hij werd betrapt met 50 duizend gulden cash tijdens een inval in zijn huis, om maar te zwijgen over andere zaken. “Cooper heeft veel boter op zijn hoofd”, merkte de advocaat op.

De rechter doet uitspraak op 12 juni.