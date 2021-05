Coördinator (vrouwenopvang) Bonaire

Krusada is een dynamische Christelijke organisatie die met hart en ziel gemotiveerd is om hulp te bieden aan mensen die vanwege verschillende redenen hulp nodig hebben om effectief deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Bijbelse principes liggen ten grondslag aan de inspiratie voor deze hulpverlening. We bieden kwalitatief goede dienstverlening aan in samenwerking met de eilandelijke zorgketenpartners. Onze dienstverlening bestaat uit: 24-uurs opvang, woonbegeleiding en trajecten van dagbesteding.

Stichting Krusada is een begeleidingsinstelling voor professionele Bijbels genormeerde hulpverlening op maat. De stichting is meer dan 20 jaar actief op het terrein van begeleiding van participanten met een verslaving, crimineel verleden, beperking, crisissituatie of anderszins.

Wie flexibel is en écht gaat voor het welzijn van de cliënt, is bij onze stichting aan het juiste adres. Bij Stichting Krusada kunnen we flexibele, ondernemende, creatieve medewerkers met enthousiasme goed gebruiken!

Krusada is zoek naar een: Coördinator (vrouwenopvang) Refugio Tabitha 40 uur per week

Dit is de rol

In de functie van Coördinator Refugio Tabitha heb je een belangrijke rol in de verankering van onze begeleidingsvisie. Je begeleidt het team om samen te werken aan de kwaliteit en de continuïteit van de zorgverlening van de vrouwenopvang.Je geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling en bent verantwoordelijk voor een adequate personeelsbezetting en planning binnen de vrouwenopvang met als doel, het realiseren van de afgesproken kwaliteit van begeleiding binnen het vastgestelde budget. Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling, begeleiding zowel inhoudelijk als organisatorisch en zorgt voor een optimaal woonklimaat voor de cliënten die er wonen. Je onderhoudt contacten die voortvloeiend uit de zorg, met ketenpartners en andere externe hulpverleners/instanties.

Wie zoeken wij

Je heb een levende relatie met de Heere Jezus en leeft je leven vanuit deze overtuiging.

Je bent een professional die werkt met een christelijk denkwijze en begrijpt dat dit mooie werk meer is dan alleen een baan. Je bent een coachende leidinggevende die in staat is om medewerkers te inspireren, te motiveren, te stimuleren en in hun kracht te zetten. Je ziet kansen en mogelijkheden, die je kunt omzetten naar concrete acties. Hierin durf je daadkrachtig op te treden, waarbij je mensen aanspreekt op hun eigen rol, taak en verantwoordelijkheden.

Wat vragen wij

Je beschikt over een HBO werk en denkniveau, door aantoonbare ervaring en/of afgeronde relevante opleiding;

Je beschikt over kennis en inzicht in methodisch/geïntegreerde zorgsystemen;

Je beschikt over leidinggevende ervaring;

Je hebt inzicht in eigen functioneren en het effect daarvan op anderen;

Ervaring met vrouwenhulpverlening;

Gezien de aard van de werkzaamheden dient men de beschikking te hebben over een geldig rijbewijs;

Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift in het Nederlands en het Papiaments.

Dit biedt Stichting Krusada

Samen zetten wij ons dagelijks in voor het bieden van de beste begeleiding aan onze cliënten Wij bieden je een interessante en afwisselende functie in een prettige werkomgeving. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal $ 2315,- en maximaal $ 2800,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek. Het salaris wordt aangevuld met een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze functie of kijk op https://fundashonkrusada.org/ of neem contact op met Dhr. Junny Josephina (Directeur), tel +599-717-2233

Wij zien graag je CV met motivatiebrief tegemoet per email naar [email protected]. Inwinnen van een referentie, het aanleveren van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

