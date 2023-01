Coral Estate en Stichting Kitten Rescue Curaçao starten intensieve samenwerking

WILLEMSTAD – Stichting Kitten Rescue Curaçao is op uitnodiging van Coral Estate een samenwerking aangegaan om te voorkomen dat de zwerfkatten die op het terrein van Coral Estate wonen zich blijvend kunnen vermeerderen.

De stichting begeleidt meerdere succesvolle acties op bijvoorbeeld Blue Bay Resort en Lions Dive Beach Resort. Bij Coral Estate wordt een vergelijkbare TNRC-aanpak geïmplementeerd. Er zijn vaste voerstations geplaatst op verschillende plekken op het terrein van Coral Estate, alle katten worden gevangen en na sterilisatie weer teruggezet bij deze voerstations. Een groep van vrijwilligers zullen de zwerfkatten vervolgens dagelijks gaan voorzien van eten en drinkwater. Gezien de hoeveelheid katten op het terrein in combinatie met de grootte van het gebied verwacht de stichting zeker een jaar nodig te hebben voordat alle katten zijn gevangen en gesteriliseerd.

Door deze bewezen aanpak zal de zwerfkatten populatie stabiliseren. De overlast bij restaurants en bij huizen zal drastisch afnemen. De katten krijgen een beter en gezonder leven en Coral Estate beschikt over gratis ongediertebestrijding.

Deze zgn. TNRC-aanpak (trap-neuter-return-care) is de enige juiste oplossing voor een groot maatschappelijk zwerfkatten probleem op Curaçao. Coral Estate wil zich hiermee onderscheiden als maatschappelijk betrokken en vooral als diervriendelijk resort.

De stichting roept andere hotels en resorts die last hebben van zwerfkatten op, om contact op te nemen om zo deze aanpak eiland breed te implementeren. Bij interesse voor een vrijblijvend gesprek kan een mail gestuurd worden naar [email protected]. Er worden nog vrijwilligers voor het Coral Estate project gezocht. Heb je eigen vervoer en ben je een ochtend of middag in de week beschikbaar neem dan contact met ze op.