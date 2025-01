natuur Coral Nursery: boost voor kustbescherming Curaçao Dick Drayer 27-01-2025 - 2 minuten leestijd

Archieffoto Scuba Diver Life

WILLEMSTAD – Curaçao heeft er een koraalkwekerij bij. Sandals Foundation en de lokale organisatie BRANCH Coral Foundation hebben het Coral Nursery Establishment Project gelanceerd met de oprichting van een koraalkwekerij waar 1.200 fragmenten van de bedreigde staghorn-koraal worden gekweekt en onderhouden.

Het project, dat twee jaar moet duren, wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de overheid en het Sandals Royal Curaçao Resort. Vijf speciale ‘koraalbomen’ worden opgezet, elk met ruimte voor 400 koraalfragmenten. Tweemaal per jaar worden driehonderd fragmenten uitgeplant, waardoor binnen de looptijd van het project honderd vierkante meter koraal wordt hersteld.

De BRANCH Coral Foundation, die al vier koraalkwekerijen op Curaçao beheert, ziet de samenwerking met de Sandals Foundation als een belangrijke stap. Directeur Max van Aalst legt uit: “Onze missie is om met diverse organisaties samen te werken aan milieubehoud.”

Naast het koraalherstel voorziet het project in opleiding en bewustwording. Tot zestien instructeurs van het partner-duikcentrum bij Sandals Resorts worden getraind via de PADI BRANCH Coral Restoration Course. Hierdoor kunnen ook gasten deelnemen aan het herstelproces door koralen te planten tijdens speciale duikcursussen.

De Sandals Foundation heeft eerder soortgelijke projecten opgezet in andere Caribische landen, zoals Jamaica, Saint Lucia, Grenada en de Bahama’s.

Coral Happy Hour

Het tweede Coral Happy Hour, gehouden bij Landhuis Francia, heeft volgens een voorlopige schatting 7.500 gulden opgeleverd. De definitieve opbrengst wordt over twee dagen verwacht.

Het benefietevenement, georganiseerd door BRANCH Coral Foundation, trok veel belangstelling en richtte zich op het inzamelen van geld voor de bescherming en het herstel van Curaçaose koraalriffen. De opbrengst wordt verdeeld tussen de koraalherstelprojecten van BRANCH en de verdere ontwikkeling van Landhuis Francia als nieuwe verblijfslocatie.