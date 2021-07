CORC B.V. wil Staten inlichten

WILLEMSTAD – Corc B.V. wil overleg met het parlement. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. Het olieconsortium is in onderhandeling over exploitatie van de raffinaderij.

Rdk, de eigenaar van de Isla zocht deze week de media omdat Corc zich niet aan de afspraken houdt en daarover niet communiceert. Volgens de ochtendkrant kampt Corc met interne strubbelingen, omdat een van de partners niet meer thuis geeft. De Staten zijn momenteel met reces. In principe tot medio augustus.

