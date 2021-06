Corendon Curaçao gaat toevoeging Hilton krijgen

Het Corendon Mangrove Beach Resort krijgt vanaf september de toevoeging Hilton achter zijn naam. Daarmee vult de Amerikaanse hotelketen haar All Inclusive concept door op Curaçao. Het resort blijft eigendom van Corendon Hotels & Resorts, maar zal na een verbouwing de volledige naam Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort, Curio Collection by Hilton dragen. Hiermee is de naam Hilton weer op het Caribisch eiland Curaçao aanwezig.

“We zijn zeer verheugd om in een franchise samen te werken met Hilton, een wereldwijd erkende leider in hospitality, en te profiteren van Hilton’s wereldwijde naamsbekendheid en bekroonde loyaliteitsprogramma voor gasten”, aldus Atilay Uslu, oprichter van Corendon en eigenaar van hotels op Curaçao.

Curio Collection by Hilton

Het hotel is de nieuwste toevoeging aan Hilton’s uitbreidende portfolio van All Inclusive resorts in topbestemmingen aan het strand over de hele wereld en heeft 399 ruime gastenkamers.

“Met meer dan 35 spectaculaire stranden is Curaçao een ideale bestemming voor toeristen die op zoek zijn naar ongerepte natuur en we kunnen niet enthousiaster zijn om gasten nog een andere optie te bieden bij het boeken van hun reis naar het Caribisch gebied”, zegt Pablo Maturana, Managing Director of Development South America & The Caribbean van Hilton.

Reiservaring

“De ondertekening van Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort is een belangrijke mijlpaal voor het merk, omdat we hiermee het nieuwste All Inclusive resort toevoegen aan Curio Collection, een groeiend portfolio van meer dan 100 unieke hotels en resorts over de hele wereld,” zegt Jenna Hackett, global brand head, Curio Collection by Hilton.

Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort, Curio Collection by Hilton gaat deelnemen aan Hilton Honors, het bekroonde loyaliteitsprogramma voor gasten van de achttien verschillende hotelmerken van Hilton.