Corendon Curaçao op vakantiebeurs Utrecht

UTRECHT – Sinds gisteren tot 14 januari vindt in het Jaarbeurs Utrecht in Nederland de jaarlijkse Vakantiebeurs plaats. Corendon Curaçao is er bij.

Het is de grootste samenkomst in Nederland van luchtvaartmaatschappijen, touroperators, reisorganisaties en hotelgiganten. De verwachting is dat circa 70.000 vakantieliefhebbers de Vakantiebeurs deze week zullen bezoeken.

Onder de ruim 1.000 exposanten uit alle werelddelen, dus ook Corendon Curaçao. Atilay Uslu, Biray Ogut, Ashari Mendes-Neves en Caroline Hartel zijn naar Utrecht afgereisd om daar aan het grote evenement namens Corendon Curaçao deel te nemen.

Zij vertegenwoordigen Corendon Mangrove Beach Resort Curaçao, The Rif at Mangrove Beach Curaçao, Livingstone Resort Curaçao en Corendon/The Ritz.

Op de eerste dag deed Corendon Curaçao naar eigen zeggen al goede zaken. “De prognose voor 2024 is zeer goed”, zo verklaarde Atilay Uslu. “Het belooft een goed jaar te worden. De interesse voor de Corendon-hotels op het eiland is enorm”, aldus de CEO van Corendon.