Corendon en KLM sluiten deal voor bijna kwart miljoen stoelen naar Curaçao

Corendon heeft vandaag een overeenkomst getekend met KLM om vanaf volgend winterseizoen gedurende drie jaar bijna een kwart miljoen stoelen af te nemen op vluchten naar Curaçao. Dat meldt Luchtvaartnieuws.nl.

Daarmee verzekert de vakantie-organisatie zich van voldoende capaciteit om het groeiende aantal toeristen naar het Caribische eiland te brengen.

Corendon breidt in de komende jaren fors uit op Curaçao en opent op 1 april het nieuwe Corendon Mangrove Beach Resort bij Willemstad. Dit all-inclusive vijfsterrenhotel telt bij de opening ruim 380 kamers, maar dat wordt vervolgens uitgebreid tot ruim 850 kamers in 2021. Daarmee is het straks veruit het grootste hotel van het eiland.

Mede door deze samenwerking wil KLM op termijn dubbeldagelijks naar Curaçao gaan vliegen. Een concrete datum is er daarvoor nog niet, zo liet de luchtvaartmaatschappij bij de ondertekening van de overeenkomst aan Luchtvaartnieuws.nl weten. Het hangt nog van een aantal factoren af, zoals de groei van het toerisme en het beschikbare aantal slots.