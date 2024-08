Sport Corendon gaat in zee met Santa Maria Pirates Redactie 14-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Corendon gaat een jaar lang de honkbalclub Santa Maria Pirates sponsoren. De populaire honkbalorganisatie op Curaçao werd op 3 maart 1963 opgericht door Frank Curiel en buurtvrienden zoals Aquiles Boelijn, Robert Lebacks en Wilbert Petronelia, allen afkomstig uit de wijk Santa Maria.

De Santa Maria Pirates hebben een rijke geschiedenis vol successen. Kinderen kunnen al vanaf vier jaar terecht bij het honkbalteam om de kneepjes van het vak te leren. De Santa Maria Pirates hebben ook een populair veteranenteam.

Alle spelers komen uit Santa Maria of uit de directe omgeving, zoals De Savaan, Moonchi, Mahuma, Buena Vista, Heintje Kool, Kanga en Dein. De Santa Maria Pirates hebben hun eigen veld in de wijk Heintje Kool, dat in 1990 werd aangelegd.

In de afgelopen 30 jaar wisten de Santa Maria Pirates zich dertig keer te kwalificeren voor de playoffs van de Federashon di Beisbol di Kòrsou (FESEBAKO). Vele ‘big leaguers’ zijn hun carrière begonnen of hebben gespeeld bij de Santa Maria Pirates, zoals onder andere Randall Simon, Jonathan Schoop, Shairon Martis en Mariekson Gregorius.

De manager van de Santa Maria Pirates in de AA-klasse is Sorick Liberia. Gustavito de Jong leidt de klasse A, Ericson Irausquin leidt het jeugdteam en Vernon Isabella het veteranenteam. Kenneth Gijsbertha is de voorzitter en vervult deze rol al succesvol gedurende de afgelopen 31 jaar.

87