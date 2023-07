Corendon gebruikt Zomercarnaval om directe vluchten Curaçao te promoten

WILLEMSTAD – Corendon, restaurant Mondi en Rotterdam Unlimited slaan de handen ineen voor de viering van het Zomercarnaval in Rotterdam op 28 en 29 juli. Met deze samenwerking brengt Corendon de Caribische cultuur en keuken onder de aandacht, evenals haar directe vluchten naar Curaçao.

Voor de 36e editie van het Zomercarnaval creëert Corendon een VIP Deck van 150 m2 op het Stadhuisplein, dat een breed uitzicht biedt op de Coolsingel. Restaurant Mondi zal op het Corendon VIP Deck shared soul food presenteren, een weerspiegeling van de Caribische keuken en cultuur, terwijl Pal Mundo de muzikale ambiance verzorgt.

Curaçao

Atilay Uslu, oprichter van Corendon, onderstreepte de betrokkenheid van het bedrijf bij Curaçao: “We hebben Curaçao in ons hart gesloten en streven naar het versterken van deze relatie op de lange termijn. We hebben dit al gedaan door vakanties en onze eigen hotels op Curaçao aan te bieden, en vanaf november ook met directe vluchten. Het Zomercarnaval is een prachtige gelegenheid om ook in Nederland onze band met de Cariben te benadrukken. Samen met de Caribische gemeenschap in Rotterdam gaan we er een mooi feest van maken.”

Later dit jaar opent Corendon op Curaçao haar derde hotel, genaamd The Rif at Mangrove Beach, naast het bestaande vijfsterren Corendon Mangrove Beach Resort. Het net verbouwde Livingstone Jan Thiel Resort wordt het vierde Mondi restaurant, naast de bestaande restaurants in Amsterdam-Zuid, Amsterdam Nieuw-West en in de Skybar 747 in Badhoevedorp.

Eva van der Vegt van organisator Rotterdam Unlimited Zomercarnaval verwelkomt de samenwerking met enthousiasme: “De link met Curaçao is voor ons heel logisch. Het Zomercarnaval is immers ontstaan als Antilliaans feest. We zijn dan ook erg blij dat Corendon zo mooi aansluit bij de Caribische sfeer van ons multiculturele straatfestival waar we diversiteit samen met honderdduizenden bezoekers vieren.”