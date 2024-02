Corendon Groep neemt The Ritz Village over 

WILLEMSTAD – De Corendon Groep, bekend van het hotelproject in Otrobanda en hun eigen luchtvaartmaatschappij, heeft ambitieuze plannen voor Curaçao met de recente aankoop van The Ritz Village in Scharloo. Deze stap wordt bevestigd door Corendon’s communicatieverantwoordelijke Norman Serphos.

De aankoop, die begin januari 2024 werd voltooid, markeert een nieuwe fase in Corendon’s betrokkenheid bij Curaçao en de toeristische sector.

De groep heeft een uitgebreid renovatieplan voor het hotel, met investeringen in 125 kamers om de faciliteiten aantrekkelijker te maken. Dit project, dat naar verwachting ongeveer twee jaar duurt, is een teken van Corendon’s langetermijnvisie voor hun nieuwste eigendom.

Uitdagingen

De overdracht van The Ritz Village ging niet zonder uitdagingen. Een aanzienlijk deel van het personeel bleek zonder de vereiste documenten te werken. Corendon heeft als strikte voorwaarde gesteld dat alle medewerkers hun papieren op orde moeten hebben, waarbij het bedrijf waar nodig assistentie biedt.

Reisbureau

Naast de renovatie van The Ritz Village heeft Corendon plannen voor het Jan Thiel-project Livingstone, dat ook een renovatie zal ondergaan. Bovendien, in een poging om kosten te besparen, lanceert Corendon binnenkort haar eigen reisbureau. Sinds november 2023 voert Corendon eigen vluchten uit met een Airbus A350-900, en de oprichting van een eigen reisbureau zal de verkoop van tickets verder stroomlijnen.