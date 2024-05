Luchtvaart & Reizen Corendon introduceert vluchten van Amsterdam naar Bonaire met tussenstop op Curaçao Redactie 07-05-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Corendon gaat vanaf november 2024 vluchten uitvoeren tussen Amsterdam en Bonaire. De luchtvaartmaatschappij zet zich in voor een rechtstreekse verbinding van Bonaire naar Amsterdam, de vlucht Amsterdam naar Bonaire gaat via Curaçao. In totaal zal Corendon twee keer per week naar Bonaire gaan vliegen.

Norman Serphos is woordvoerder van Corendon en laat er het volgende over weten: ,,We gaan met het modernste vliegtuig, de A350 vliegen. Dit is een moderner, efficiënter en een stiller vliegtuig dan wat KLM bijvoorbeeld heeft. Passagiers kunnen kwaliteit van ons verwachten”. De eerste vlucht lijkt vooralsnog gepland te staan op zondag 3 november. Deze vlucht zal gaan van Amsterdam, via Curaçao naar Bonaire.

De maatschappij is sterk in het aanbieden van tickets in combinatie met een hotel. Het zal hierdoor ook de strijd kunnen aangaan met TUI die ook naar Bonaire vliegt. Het goedkoopste retourticket van Corendon zonder hotel ligt nu op 758 euro. Via het ticketsysteem kan er bekeken worden op welke dagen er gevlogen kan worden.

Geen eigen hotel

Of Corendon net zoals TUI ook een eigen hotel op Bonaire gaat bouwen, daar laat de woordvoerder het volgende over weten: ,,We hebben al veel hotels waar we mee samenwerken op het eiland. Op de korte termijn hebben wij geen plannen om ons eigen hotel op Bonaire te gaan bouwen”.

Komende week komt de directie van Corendon naar Bonaire voor een officiële persconferentie. Vanaf die dag kunnen klanten ook pas tickets boeken bij de maatschappij.