Corendon koopt mogelijk eigen Boeing 787 bij succesvolle Curaçao operatie

BADHOEVEDORP – De eerste vluchten van Corendon naar Curaçao zijn gepland voor november, toch kijkt de touroperator/luchtvaartmaatschappij al verder vooruit. Met het oog op 2025, wanneer het wetlease contract voor de Airbus A350 van de Spaanse luchtvaartmaatschappij World2Fly afloopt, overweegt Corendon de mogelijke aanschaf van een Boeing 787. Dit onthulde Corendon CEO Steven van der Heijden in een recent gesprek met Luchtvaartnieuws.

Momenteel maakt Corendon gebruik van de Airbus, compleet met piloten en een deel van de cabinebemanning, via een tweejarige overeenkomst met World2Fly.

“Het hoofddoel blijft uiteraard de succesvolle lancering van onze eerste vluchten naar Curaçao,” benadrukt Van der Heijden. “Maar zodra die operaties vanaf november soepel verlopen, gaan we nadenken over de toekomstige koers.”

Bij zelfstandige operaties lijkt Corendon eerder te kiezen voor Boeing dan voor Airbus. “Als we zelf gaan vliegen, dan is het logischer om naar de Boeing-fabriek te gaan, gezien de gelijkenissen tussen de cockpits,” legt Van der Heijden uit. Corendon vliegt momenteel met Boeing 737’s.

Van der Heijden speculeert: “Het zou logisch zijn om naar een model uit de 787-serie te kijken, dat qua brandstofverbruik en geluid vergelijkbaar is met de A350. Ik betwijfel of we dan voor Airbus zouden kiezen.”