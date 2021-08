Corendon neemt flink aantal stoelen af op de KLM vluchten naar Bonaire

256 Gedeeld

KRALENDIJK – Corendon neemt vanaf komende winter een flink aantal stoelen af op KLM-vluchten van Schiphol naar Bonaire, schrijft luchtvaartnieuws.nl. Het gaat om ongeveer 240 zitplaatsen per week, zo meldt Corendon-topman Atilay Uslu in gesprek met de site.

De Nederlandse touroperator heeft grote uitbreidingsplannen op het eiland en heeft zich daarvoor gecommitteerd aan de afname van een vast aantal stoelen per vlucht bij KLM. KLM Nederland-directeur Harm Kreulen was deze week op Bonaire om de overeenkomst met Corendon te bekrachtigen. “Een mooie deal, naast de bestaande samenwerking die we hebben op Curaçao”, laat hij desgevraagd weten.

