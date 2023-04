Corendon opent straks nieuw hotel en twee restaurants op Curaçao

AMSTERDAM – Corendon opent nog dit jaar een nieuw hotel op Curaçao. Die gaat The Riff heten en komt naast de cruiseterminal in Otrobanda, niet ver van het huidige Corendon Hotel.

Het nieuwe hotel krijgt vierhonderd kamers en moet half december zijn deuren openen.

“Met de opening van ons nieuwe hotel op Curaçao beschikken we over duizend kamers op het eiland. Daarmee hebben we circa twintig procent van de hotelcapaciteit op Curaçao”, zegt Atilay Uslu tegen Travel Magazine. De Corendon-oprichter zegt dat Corendon met zijn hotels in Amsterdam eveneens over duizend kamers beschikt.

“Curaçao doet het momenteel goed bij Corendon”, zegt Uslu. “Vooral klanten uit Amerika boeken goed.” Onder de naam ‘Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort, Curio Collection by Hilton positioneert Corendon zich nadrukkelijk op de Amerikaanse markt.

“Amerikanen gaan van oudsher veel naar Aruba, maar de samenwerking met Hilton werpt zijn vruchten af op de Amerikaanse markt.”

Ook het nieuwe hotel The Riff wordt straks een samenwerking met Hilton, zegt Uslu.

Mondi-restaurant

Curaçao krijgt ook twee nieuwe zogenaamde Mondi-restaurants op het eiland. Een in het Livingstone Jan Thiel resort, dit jaar nog en daarna in het nieuwe hotel The Riff, in het derde kwartaal van 2024.

Corendon heeft sinds zaterdag al drie Mondi-restaurants in Nederland. Chef-kok Justin Niessen, die het restaurant-concept heeft ontwikkeld, presenteerde zaterdagavond zijn nieuwe kookboek met Caribische recepten bij de opening van het derde restaurant in Amsterdam Nieuw-West.