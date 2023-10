Corendon serveert Caribische maaltijden op CUR-vlucht

WILLEMSTAD- Vanaf 3 november kunnen reizigers genieten van Caribische maaltijden op de directe Corendon-vlucht tussen Amsterdam en Curaçao. Deze authentieke Caribische gerechten zijn samengesteld door Justin Niesen, chef-kok van restaurant Mondi.

Vorige week vond een proefsessie plaats in de Boeing 747 in de tuin van het Corendon Village hotel. Tijdens het evenement kregen de aanwezigen een voorproefje van de vliegtuigmaaltijden die binnenkort op de route tussen Amsterdam en Curaçao geserveerd worden.

De proefavond gaf een veelbelovend beeld van wat Corendon binnenkort aan haar passagiers aanbiedt. Niesen: “Ik ben er trots op dat mijn gerechten nu ook in een vliegtuig worden geserveerd en ik op deze manier het eiland waar mijn roots liggen kan promoten.”

Passagiers kunnen straks genieten van een smakelijk pasteitje als snack en een warme maaltijd van Mondi. Ze hebben de keuze uit Antilliaanse Stobá met vlees, chicken coconut of een vegetarische variant met bloemkool of rode biet geserveerd met een salade, broodje, toetje en een drankje naar keuze. Op de nachtvlucht van Curaçao naar Amsterdam wordt er geen snack geserveerd maar een continental ontbijt in Mondi-stijl.