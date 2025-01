Toerisme Corendon Start Cruises vanaf Curaçao Maarten Schakel 09-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao wordt vanaf november 2025 een vertrekpunt voor cruises in de Caribische regio. Dit is mogelijk dankzij een samenwerking tussen de Britse rederij Ambassador Cruise Line en reisorganisatie Corendon. Dat maakte Corendon-topman Atilay Uslu deze donderdag bekend op een persconferentie.

Vanaf 19 november 2025 zullen er tien cruises vertrekken vanuit Willemstad. Deze cruises vertrekken elke woensdag en zaterdag en bieden routes naar populaire eilanden zoals Guadeloupe, Barbados, St. Kitts, St. Lucia, St. Maarten, Aruba en Bonaire. De laatste afvaart staat gepland op 21 februari 2026.

De cruises worden uitgevoerd met het schip Renaissance van Ambassador Cruise Line. Dit schip is geen onbekende in de regio. Voorheen voer het schip onder de naam Maasdam voor de Holland America Line (HAL). In oktober 2022 is de Renaissance volledig gerenoveerd door Damen Shipyards in Brest, Frankrijk. Het schip heeft 629 hutten en biedt een hoog serviceniveau aan boord.

De nieuwe cruisemogelijkheid is aantrekkelijk voor bewoners van Curaçao, maar ook voor reizigers uit de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Amerika en omliggende regio’s zoals Aruba, Bonaire en Suriname. Corendon richt zich bovendien op de Nederlandse markt. Gasten kunnen kiezen voor een cruise van 10 of 11 nachten. Het is ook mogelijk om de reis te verlengen met een strandvakantie in een drie-, vier- of vijfsterrenhotel op Curaçao.

De prijs voor een cruise start vanaf 999 euro voor een binnenhut. Hutten met terras, balkon of buitenzicht zijn beschikbaar tegen een hogere prijs. De exacte prijs hangt af van de gekozen route en het type accommodatie.

Tijdens de persconferentie in The Rif Resort Curaçao benadrukte Uslu het belang van Curaçao als vertrekpunt voor cruises in de Caribische regio. De regio staat bekend om haar prachtige bestemmingen en rijke culturele aanbod. Passagiers kunnen genieten van een mix van ontspanning aan boord en het verkennen van historische bezienswaardigheden en natuurreservaten op de eilanden.

Met deze nieuwe samenwerking hoopt Corendon bij te dragen aan de verdere groei van het toerisme op Curaçao en naar eigen zeggen reizigers een unieke ervaring te bieden in het Caribisch gebied.