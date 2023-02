Corendon start met schoonmaken mangrovebos

WILLEMSTAD – Corendon heeft een vergunning gekregen om het mangrovebos rondom het nieuwe hotel in aanbouw schoon te maken. Dit nieuwe hotel wordt gebouwd naast het Corendon Mangrove Beach Resort.

Het schoonmaken gebeurt in drie zones met als doel de mangrove op te schonen en de duikers door te spoelen voor een betere doorstroming. Hiervoor huurt Corendon gecertificeerde bedrijven in. Het schoonmaken gebeurt ook in overleg met de organisaties in Otrobanda, verenigd in Grupo 6. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Aangezien het hotel in een bijzonder natuurgebied met mangrovebossen ligt, laat Corendon de mangroven op het eigen terrein, maar ook aangrenzende delen schoonmaken.

In de eerste fase start het baggeren binnen zone A met hoogtij. Met de extra hoeveelheid water door de hoge stand van het water, is in 12 uur deze zone schoon gepompt en wordt alle bagger afgevoerd naar het naastgelegen asfaltmeer.

De duikers worden met de pomp ook meteen grondig gereinigd. Daarnaast wordt ook een gedeelte van de mangrove gesnoeid en uitgedund om de bestaande planten weer gezond te maken.

In zone B wordt net als in zone A de mangrove gesnoeid en uitgedund en in zone C wordt daarnaast ook een pad gecreëerd. Binnen een periode van een jaar worden de gesnoeide en uitgedunde mangroves gecompenseerd.

Aanplanten

De grond wordt opgeschoond in samenspraak met Grupo 6, een samenwerkingsverband van diverse maatschappelijke organisaties waaronder de milieu- beweging Amigu di Tera. Zij streven ernaar om het gebied schoon te houden van muggen en besmet water en staan altijd voorop om de mangroves te beschermen tegen wildkappen en steun te verlenen aan het behoud hiervan.

Het gebied wordt daarnaast handmatig ontdaan van zwerfafval en helemaal opgeknapt. Zo wordt er ook gekeken naar het aanplanten van nieuwe mangroven binnen een periode van een jaar in overleg met Carmabi, de Stichting Caribisch Onderzoek en Beheer van Biodiversiteit en Amigu di Tera.