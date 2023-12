Corendon viert openingsfeest van The Rif at Mangrove Beach op Curaçao

WILLEMSTAD – The Rif at Mangrove Beach hotel is gisteren geopend. De opening werd bijgewoond door honderden gasten en luidde de voltooiing in van de eerste twee verdiepingen en alle bijbehorende faciliteiten van het hotel met in totaal 385 kamers.

Het luxe hotel The Rif at Mangrove Beach, een nieuwe toevoeging aan de Corendon hotelportfolio op Curaçao, is gelegen in een uniek lagune- en parkgebied en omringd door mangrovebossen. Met Willemstad op steenworp afstand en een privéstrand voor de deur, inclusief een replica van de iconische Pontjesbrug en een schitterend koraalrif, is het hotel volgens kenners ideaal gepositioneerd voor toeristen.

Het hotel biedt diverse soorten accommodaties, van Deluxe kamers met uitzicht op tuinen tot swim-up kamers die directe toegang tot het zwembad verschaffen. Gasten kunnen genieten van een Ultra All Inclusive verblijf met diverse bars, waaronder een poolbar en Coffeeshop, en drie à-la-carterestaurants die een keur aan culinaire ervaringen bieden, van Mexicaanse tot Turkse specialiteiten.

In zijn openingstoespraak benadrukte Atilay Uslu, oprichter van Corendon, de trots op het nieuwe hotel en de significante bijdrage die Corendon levert aan de lokale bevolking en economie op Curaçao.

Voor gezinnen biedt The Rif at Mangrove Beach speciale familiekamers en toegang tot een aquapark in het naburige Corendon Mangrove Beach Resort, compleet met zwembaden en glijbanen, waaronder de King Cobra – de enige in zijn soort in het Caribisch gebied.

De uitbreiding van The Rif at Mangrove Beach is onderdeel van Corendons investeringen op Curaçao in de afgelopen vijf jaar, met als doel het toerisme en de werkgelegenheid op het eiland te stimuleren. Corendon benadrukt het belang van een capaciteitsstijging van dertig procent op de vluchtroute Curaçao-Amsterdam om de toeristische en economische groei te ondersteunen.