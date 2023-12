Corendon vluchten naar Curaçao bijna altijd vol, nieuwe hotelprojecten in zicht

WILLEMSTAD – De nieuwe lijndienst van Corendon tussen Schiphol en Curaçao is een groot succes met een bezettingsgraad van 97 procent, zo meldt de vertrekkende topman Steven van der Heijden in reisbizz.nl. De touroperator, die sinds begin november met een geleasde Airbus A350-900 van World2Fly naar Curaçao vliegt, is niet langer afhankelijk van KLM voor het vervoer naar de hotels op het eiland.

Dit succes op langeafstandsvluchten heeft Corendon geïnspireerd om in de toekomst mogelijk een eigen widebodyvloot op te bouwen, waarbij zowel de Boeing 787 als de Airbus A330neo in overweging worden genomen. Van der Heijden benadrukt dat zo’n besluit zorgvuldig overwogen moet worden. Hij zal zich ook na zijn vertrek als CEO blijven inzetten voor dergelijke strategische beslissingen bij Corendon.

Verder is Corendon momenteel niet in gesprek over een fusie of overname. In 2019 waren er nog plannen voor een fusie tussen Sunweb en Corendon onder leiding van durfinvesteerder Triton, maar deze deal werd nooit afgerond. Van der Heijden beschouwt Sunweb nu als een gepasseerd station.

Ondertussen heeft Corendon aangekondigd dat het investeerders nodig heeft voor de financiering van nieuwe hotelprojecten, zoals het recent geopende The Rif at Mangrove Beach op Curaçao. Het bedrijf heeft al meer dan 150 miljoen euro geïnvesteerd in resorts op het eiland en kijkt uit naar verdere uitbreiding in andere aantrekkelijke jaarbestemmingen.

De vluchten naar Curaçao met de A350-wetlease vormen een belangrijk onderdeel van deze groeistrategie, gezien de hoge bezettingsgraad en goede marges. Deze ontwikkelingen beloven een positieve toekomst voor Corendon en het toerisme op Curaçao.