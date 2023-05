Corendon zou een Airbus A350 in willen zetten op Curaçao

WILLEMSTAD – Corendon wil een Airbus A350 gaan inzetten om vanaf november tussen Schiphol en Curaçao te vliegen. De Nederlands-Turkse touroperator wil er zelf nog niks over zeggen. Eerder was al bekend dat Corendon op zoek is naar meer airlift om haar hotels op dat eiland te vullen.

Tot nu toe koopt het bedrijf daarvoor capaciteit in bij KLM, maar laatstgenoemde zou voor extra stoelen te hoge prijzen vragen, waardoor het voordeliger is om zelf een vliegtuig te huren.

Waar de A350 vandaan komt, is onbekend, meldt luchtvaartnieuws.nl. Corendon beschikt zelf alleen over Boeing 737’s, en die zijn ongeschikt om non-stop van Schiphol naar Curaçao te vliegen. Dat type zou alleen ingezet kunnen worden als er ergens onderweg een tankstop gemaakt wordt, wat niet aantrekkelijk is.

Tot nu toe zijn KLM en TUI fly de enige maatschappijen die tussen Schiphol en Curaçao vliegen. Mogelijk komt daar niet alleen een derde partij bij, Corendon, maar zelfs een vierde, want ook de SLM (Surinam Airways) zou een route Paramaribo – Willemstad – Schiphol overwegen.