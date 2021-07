Corona-uitbraak onder landmachtmilitairen op Curaçao

WILLEMSTAD – 39 militairen van de Nederlandse landmacht zijn op Curaçao positief getest op het coronavirus. Dat meldt Defensie. Het gaat om militairen van de Compagnie in de West, die militaire bijstand geven aan civiele autoriteiten.

De besmette militairen worden geïsoleerd op de marinebasis Parera. De rest van de Compagnie is in quarantaine gegaan. De compagnie rouleert, en in principe komen elke vier maanden nieuwe militairen naar Curaçao.

Lees ook: