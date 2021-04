Corona update Bonaire, Aruba en Curaçao

3 Gedeeld

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal positief geteste mensen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe, positief getesten per dag en het aantal positief geteste mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Curaçao

Op Curaçao zijn sinds afgelopen woensdag negen mensen overleden die positief getest waren. Hiermee komt het totaal aantal doden sinds het begin van de crisis op 104 te staan. Het aantal mensen dat positief getest is en in het ziekenhuis verblijft is iets gedaald. Daarnaast is het totaal aantal actieve gevallen met 854 mensen gedaald in een paar dagen tijd.

Op Curaçao zijn gisteren 624 mensen getest. Van hen kregen 32 mensen een positief resultaat.

In het ziekenhuis op Curaçao liggen nu 71 mensen waarvan 29 op de intensive care. Ook zijn er vijf mensen van Curaçao overgebracht naar de intensive care van het ziekenhuis op Aruba. Ook zijn er weer 307 mensen hersteld van het virus.

Curaçao heeft op dit moment 1214 actieve gevallen van Covid-19.

Aruba

Op Aruba zijn sinds woensdag weer vier mensen overleden die positief getest waren. Het totaal aantal doden sinds het begin van de crisis staat nu op 98. Het aantal mensen dat nu nog in het ziekenhuis ligt is bijna gehalveerd. Ook het aantal actieve gevallen van Covid-19 is met bijna 100 mensen gedaald.

Gisteren zijn er 663 mensen getest op Aruba. Hiervan kregen er zestien mensen een positief resultaat.

In het ziekenhuis op Aruba liggen nu nog 24 mensen. Elf van hen liggen op de intensive care. Ook zijn er weer 48 mensen hersteld.

Het totaal aantal actieve gevallen van Covid-19 op Aruba is nu 271.

Bonaire

Op Bonaire zet de daling van het aantal actieve gevallen van Covid-19 door. Afgelopen donderdag waren er nog 34 actieve gevallen, nu is het aantal al onder de twintig gedaald. Ook zijn er meerdere dagen geweest dat er geen nieuwe positieve gevallen bij zijn gekomen.

Gisteren zijn er op Bonaire 23 mensen getest, niemand had een positief resultaat.

In het ziekenhuis op Bonaire liggen vijf mensen die positief getest zijn. Ook ligt er één iemand in het ziekenhuis op Aruba en één persoon in het ziekenhuis in Colombia. Totaal zijn er dus zeven mensen die in het ziekenhuis verblijven. Ook zijn er weer twee personen hersteld.

Bonaire heeft nu achttien actieve gevallen van Covid-19.